تقرير.. هل يتدخل الأهلي للتفاوض مع كينو والنقاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حتى الآن لم يحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أهدافه في الموسم الجديد من حيث الصفقات خاصة أن الفترة الحالية غامضة حول استكمال مسابقة الدوري من عدمه.

ربما إدارة الأهلي بجانب فايلر بدأت وضع ملامح الموسم الجديد نظرًا للظروف الأخيرة والتي يأتي من أبرزها رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز عقب نهاية عقده في الموسم الحالي ليصبح النادي الأحمر مضطرًا لتدعيم هذا المركز في الانتقالات المقبلة في ظل تواجد محمد هاني وحيدًا في هذا المقعد.

الملف الثاني والذي تحدث عنه فايلر خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أنه يسعى إلى الإبقاء على رمضان صبحي حيث يلعب الأخير في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي منذ يناير 2019.

لكن في الساعات القليلة الماضية عبّر الثنائي البرازيلي كينو لاعب بيراميدز والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي حاليًا عن رغبته في اللعب بصفوف الأهلي إذا تقدم النادي الأحمر عرضًا، في المقابل كشف التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عن سعيه للعب في صفوف القلعة الحمراء أيضًا مفضلًا الرحيل للأهلي عن السعودية أو الخليج.

- كينو

* تركي آل الشيخ:

خلال بداية تعاونه مع مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب، كشف تركي آل الشيح رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي الحالي للقلعة الحمراء، أنه سيدعم الفريق بأربع صفقات من العيار الثقيل كان من بينهم البرازيلي كينو لاعب بالميراس وقتها.

صفقة انتقال كينو للأهلي تعطلت بسبب الخلافات التي حدثت بين إدارة الأهلي وآل الشيخ ليتم انتقال اللاعب لصفوف بيراميدز في الصيف قبل الماضي في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية.

* أرقام رائعة:

كينو في موسمه الوحيد مع بيراميدز قدّم أرقامًا مميزة خلال النسخة الماضية من مسابقة الدوري وكأس مصر حيث كان يُعد الأجنبي الأبرز في البطولة المحلية.

صاحب الـ30 عامًا شارك في 33 مباراة مع بيراميدز لينجح لاعب بالميراس في المساهمة بـ21 هدفًا بواقع تسجيل عشرة أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة.

* بديل لرمضان:

فايلر كشف أنه لا يوجد لاعب بديل لرمضان صبحي، لكن إذا فشل ناديه في الاحتفاظ باللاعب فسيكون القرار البديل البحث عن خيارات أخرى لتعويض اللاعب الشاب المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

وبالطبع بعد رغبة كينو باللعب في صفوف الأهلي عن الانتقال الزمالك قد يمنح إدارة القلعة الحمراء فرصة للتعاقد مع البرازيلي لتدعيم الجانب الهجومي حال فشل الاحتفاظ برمضان صبحي.

- حمدي النقاز

* مساندة هاني:

بعد تحديد أحمد فتحي وجهته رسميًا بالانتقال لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع الأهلي، أصبح النادي الأحمر مطالبًا بتدعيم الجبهة اليمنى في فترة الانتقالات المقبلة.

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ربما لجنة التخطيط بالكرة في النادي الأهلي وضعت عدة أسماء مرشحة لتدعيم هذه الجبهة في الموسم المقبل حيث ارتبط رجب بكار ظهير بيراميدز بجانب كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي بالانتقال للنادي الأحمر.

لكن حمدي النقاز ظهير الزمالك السابق ولاعب سودوفا الليتواني عبّر عن رغبته في الانتقال للأهلي نظرًا لقوة النادي الأحمر في المنافسة على البطولات، لافتًا إلى أنه يفضل الرحيل للأهلي عن الخليج.

* تجربة سابقة:

يمتلك حمدي النقاز تجربة في الدوري المصري، حيث لا يُعد الظهير التونسي بالوجه الجديد على مصر بعدما لعب في صفوف الزمالك منذ يناير 2018 بعد استقدامه من النجم الساحلي التونسي.

النقاز لعب مع الزمالك حتى الموسم الحالي قبل أن يرحل بعد مشاكل مع الإدارة البيضاء نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

صاحب الـ27 عامًا استطاع أن يشارك مع الزمالك في 63 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية ليساهم في تسعة أهداف بجانب التتويج بمسابقة كأس مصر مرتين والفوز بالكونفدرالية الأفريقية مرة.

* عرض غير رسمي:

تقارير صحفية تونسية خرجت في الساعات القليلة الماضية لتؤكد أن حمدي النقاز دخل في مفاوضات غير رسمية للانتقال لصفوف الأهلي في الموسم المقبل.

صحيفة "الشروق" التونسية، ذكرت أن النقاز تلقى عرضًا رسميًا من جانب ناديه السابق النجم الساحلي بجانب عرضين من الأهلي والترجي.

في المقابل، خرج أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ليؤكد أن موكله صاحب الـ27 عامًا تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري المصري دون أن يكشف عن اسم النادي.

- عائق الأجانب:

إذا حاول الأهلي ضم أي أجنبي في الموسم المقبل سيكون على إدارة القلعة الحمراء الاستغناء أولاً عن أحد لاعبيها نظرًا لتواجد خمسة أجانب في الفريق حاليًا بجانب وجود وليد أزارو المحترف السادس في صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

ولدى الأهلي خمسة لاعبين وهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمالي أليو ديانج والسنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو.

تحدي آخر سيواجه الأهلي وهو وجود مقترح من اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية بتخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري بداية من الموسم المقبل وهو ما رفضه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر.