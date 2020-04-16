اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهوري اليوم الاربعإء لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية للاتحاد استعدادا للموسم الجديد . كما ناقش الاجتماع الذي حضره كل من عصام عبد الرؤوف والمستشار احمد ابوعيشة عضوا مجلس الإدارة و خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد و احمد رضوان رئيس لجنه المسابقات ومحمد الجزار رئيس لجنه القيد مناقشة لائحة صندوق الزمالة و لائحة المدربين و اللائحة المالية للاتحاد و لائحة شئون اللاعبين و لائحة الاختبارات .

كل من عصام عبد الرؤوف والمستشار احمد ابوعيشة عضوا مجلس الإدارة و خالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد و احمد رضوان رئيس لجنه المسابقات ومحمد الجزار رئيس لجنه القيد مناقشة لائحة صندوق الزمالة و لائحة المدربين و اللائحة المالية للاتحاد و لائحة شئون اللاعبين و لائحة الاختبارات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاراتيه يناقش تعديل اللائحة استعدادا للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.