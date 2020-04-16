يتربع النادي الأهلي المصري على عرش أندية قارة أفريقيا كأكثر الفرق حصداً للبطولات، حيث حصل على 20 بطولة قارية وضعته في المركز الثاني بين أندية العالم بعد نادي ريال مدريد الإسباني، واختير الأهلي كأفضل نادي أفريقي في القرن العشرين وذلك طبقًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أصدره عام 2000، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات النادي الأهلي المصري.

يحتفل النادي الأهلي يوم 24 من شهر أبريل كل سنة بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1907، ويتخذ من مدينة القاهرة مقراً له، ويستضيف مبارياته على ستاد القاهرة الدولي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به النادي الأهلي 1923، عندما حقق كأس السلطان حسين متفوقاً على الزمالك حامل اللقب آنذاك، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1982، عندما تُوج الأهلي للمرة الأولي فى تاريخه بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نادي “أشانتي كوتوكو” الغاني.

الحقبة الذهبية الأولي للمارد الأحمر

وكان موسم 1984-1985 واحداً من أفضل المواسم في تاريخ الأهلي حيث سيطر المارد الأحمر علي اللقبين المحليين عندما حسم الدوري والكأس، ثم احتفظ بكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الثانية على التوالي ليحرز أول ثلاثية محلية قارية في تاريخ الكرة المصرية.

واتجه الأهلي للبطولات العربية لأول مرة عام 1994، بعد قرار بمقاطعة البطولات الأفريقية نظراً لضعف العائد المادي، وجاءت المشاركة الأولى في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس التي أقيمت على أرض القاهرة، واقتنصها الأحمر بالفوز على الشباب السعودي بهدف الغاني “أحمد فيلكس” في النهائي.

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نادي القرن

في ديسمبر 2000، تم تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن في أفريقيا بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجاء إعلان الاتحاد بعد دراسة إحصائية استندت إلى نتائج الفرق في البطولات الأفريقية من عام 1964 حتى عام 2000، وتصدر الأهلي القائمة رغم غياب عن البطولات الأفريقية دام أكثر من 4 سنوات في منتصف التسعينيات

وفي موسم 2004-2005 حقق الأهلي الفوز في جميع مباريات الدور الأول ليحسم لقب الدوري الممتاز بدون هزيمة، وبفارق قياسي عن إنبي أقرب المنافسين وهو (31) نقطة لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويعتقد الكثيرون أن عام 2006 هو الأفضل في تاريخ النادي الأهلي من حيث الإنجازات المختلفة، بدءاً ببطولة السوبر للمرة الثانية بفوز مثير آخر علي إنبي بهدف أبوتريكة في الوقت بدل الضائع، ويكرر الأهلي الفوز بلقب الدوري بدون هزيمة للمرة الثانية على التوالي أيضاً وبفارق 14 نقطة عن الوصيف، ثم يعود الأهلي لرفع كأس مصر بفوز كبير 3-0 على الزمالك محققاً العلامة الكاملة في البطولات المحلية.

ثم أجتاح الأهلي أفريقيا مجدداً ووصل لنهائي دوري الأبطال مع الصفاقسي التونسي لتصل مباراة العودة إلى الثواني الأخيرة والنتيجة لمصلحة بطل تونس، إلى أن جاءت اللحظة التاريخية لتحرز القدم اليسرى لمحمد أبوتريكة هدفاً سيظل محفوظاً في سجلات الأهلي، وينطلق المارد الأحمر لليابان في كأس العالم للأندية ويحقق المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ أفريقيا.

إليكم سجل بطولات النادي الأهلي المصري (محلياً)

فاز الأهلي بلقب الدوري المصري 40 مرة (رقم قيياسي) أعوام: (1948-49، 1949-50، 1950-51، 1952-53، 1953-54، 1955-56، 1956-57، 1957-58، 1958-59، 1960-61، 1961-62، 1974-75، 1975-76، 1976-77، 1978-79، 1979-80، 1980-81، 1981-82، 1984-85، 1985-86، 1986-87، 1988-89، 1993-94، 1994-95، 1995-96، 1996-97، 1997-98، 1998-99، 1999-2000، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-2011، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2018–19).

كأس مصر

فاز الأهلي بكأس مصر 36 مرة (رقم قياسي) أعوام: (1923-24، 1924-25، 1926-27، 1927-28، 1929-30، 1930-31، 1936-37، 1939-40، 1941-42، 1942-43، 1944-45، 1945-46، 1946-47، 1948-49، 1949-50، 1950-51، 1952-53، 1955-56، 1957-58، 1960-61، 1965-66، 1977-78، 1980-81، 1982-1983، 1983-84، 1984-85، 1988-89، 1990-91، 1991-92، 1992-93، 1995-96، 2000-01، 2002-03، 2005-06، 2006-07، 2016-17).

كأس السوبر المصري

فاز الأهلي بكأس السوبر المصري 11 مرة (رقم قياسي) أعوام: (2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018).

دوري منطقة القاهرة

فاز الأهلي بدوري منطقة القاهرة 15 مرة (رقم قياسي) أعوام: (1924-25، 1926-27، 1927-28، 1930-31، 1934-35، 1935-36، 1936-37، 1937-38، 1938-39، 1941-42، 1942-43، 1945-46، 1947-48، 1949-50، 1957-58)

كأس السلطان حسين

فاز الأهلي بكأس السلطان حسين 7 مرات (رقم قياسي) أعوام: (1923، 1925، 1926، 1927، 1929، 1931، 1938).

دوري الجمهورية العربية المتحدة

فاز الأهلي بدوري الجمهورية العربية المتحدة مرة موسم: (1960-61).

إليكم سجل بطولات النادي الأهلي المصري (قارياً)

دوري أبطال أفريقيا

تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 8 مرات (رقم قياسي) أعوام: (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013).

كأس الكؤوس الأفريقية

تُوج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات (رقم قياسي) أعوام: (1984، 1985، 1986، 1993).

كأس الكونفدرالية الأفريقية

تُوج الأهلي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة عام: (2014).

كأس السوبر الأفريقي

تُوج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي 6 مرات (رقم قياسي) أعوام: (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014).

الكأس الأفروآسيوية للأندية