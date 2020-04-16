شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس مد قرار اعتبار لاعبي شمال افريقيا كمحليين في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الموافقة علي مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا كلاعب محلي في الموسم الجديد ، لاسيما بعد طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، مد القرار فى الموسم الجديد، لسببين الأول هو غموض مصير الدورى الحالى الذى تم تعليقه حاليا، والثانى هو منح الأندية مهلة لحين تسويق اللاعبين، لاسيما أنهم يرتبطون بعقود سارية مع الأندية لأكثر من موسم.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

ويضم الأهلى والزمالك أكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.. وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.

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وجدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى رفضه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه.

وتابع مدير الكرة بالاهلي : الخسائر ستكون غير طبيعية .. هل من الممكن أن يخسر الأهلى 10 ملايين دولار على سبيل المثال جراء هذا القرار المفاجئ الذى كان لابد أن تجتمع الأندية لمناقشته، وشدد على أن الأهلى لديه ارتباط بعقود مع لاعبيه الأجانب والمحليين بالطبع ولا يمكن فسخ العقد بهذه السهولة لأن هذا يعني خسائر بالجملة وبالملايين ..فمن سيتحمّلها إذن.