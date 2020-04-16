شكرا لقرائتكم ترقب في الأهلي لرغبة اتحاد الكرة تطبيق قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الترقب تسطير على صناع القرار في ملف الكرة بالنادي الأهلي، بسبب رغبة اتحاد الكرة الأخير الخاص في تطبيق قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب عن 4 لاعبين، وإلغاء بند اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً، خاصة وأنه في حالة تمرير هذا القرار بشكل رسمي سيكون الأهلي مضطراً لفتح باب تسويق نجومه الأجانب اضطرارياً بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن الفريق يوجد على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب، مما يعني أنه سيكون مضطراً للاستغناء عن 3 لاعبين أجانب على الأقل، وفي حالة رغبة فايلر في ضم لاعب أجنبي جديد سيكون مضطراً في وقتها للاستغناء عن 4 لاعبين أجانب دفعة واحدة.

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وتضم قائمة أجانب الأهلي التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، وتكمن الأزمة أن معظم لاعبي الأهلي الأجانب من القوام الأساسي خاصة معلول وأجاي وديانج وبادجي، في الوقت أن ضيق الوقت قد يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق الأجانب بأقل سعر أو بالأحرى مجاناً وهو ما سيمثل خسائر بالغة على خزينة النادي.

ويحاول مسئولو الأهلي بكل قوة اثناء اتحاد الكرة عن قرارة بخصوص الأجانب مدعوماً بعدد من الأندية الأخرى التي تعيش نفس الازمة ومن ضمنها الزمالك الذي يوجد على قوته 7 لاعبين أجانب، ولن يجد الأهلي -إذا أراد- صعوبة كبيرة في تسويق معلول وأجاي وأزارو وديانج بينما ستكمن الازمة في الأنجولي جيرالدو وبادجي حيث سيكون أمر تسويقهما ليس بالأمر الهين.