روسو: الفساد واقع وحقيقة في برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



أكد ايميلي روسو، المسؤول السابق في برشلونة، مجدداً، وجود فساد في النادي، وقال رداً على عزم النادي رفع قضية قانونية عليه: «وجود الفساد في برشلونة واقع، وحقيقي، من خلال العقود بين الإدارة وشركات «أوفشور» تعمل في ملاذات ضريبية آمنة، وتخرق لوائح غسل الأموال، وهي مرتبطة بشركة الاستشارة الرقمية «13 فينتورز»، وبرشلونة قسّط الفاتورة لهذه الشركات من أجل تفادي تحقيق داخلي، وما قلت عن هذا الموضوع صادق جداً، وحقيقي، لذا لا يملك النادي أساساً لقضيته المرفوعة ضدي».

وتابع نائب رئيس برشلونة السابق: «للأسف عندما أبلغت النادي بهذه الخروق تمت إقالتي من منصبي، رغم أن من الملزم أخلاقياً، وقانونياً، الإبلاغ رسمياً عن وجود خروق قد تشكل جريمة».

ونفى برشلونة الاتهامات، وأكد استمرار شركة قانونية في التحقيقات الداخلية، ووعد بنشرها على الجمهور، لكن روسو بعد التصعيد الأخير من النادي قال: «سأحتفظ بحقي في الدفاع القانوني عن حقوقي ومصالحي، خصوصاً أن برشلونة يتهمني بجريمة التشهير ليشوّه سيرتي الشخصية المشرفة، وقد عينت المحامي ديوجو أرتاشو وشركته القانونية، للدفاع عني، أنا لم أشك إطلاقاً في شرف ونزاهة نادينا المحبوب برشلونة، ولا موظفيه، بل على العكس، أشعر بالفخر لأنني خدمت البارسا، وتهيأت لي معه فرصة التعرف إلى أشخاص محترفين، وعلى مستوى رفيع من الإنسانية، وكانت نيتي دائماً مواصلة العمل مع الإدارة منذ البداية وطبقاً لمبادئ الشفافية، والنزاهة، والاحترام، لا لأسحب الثقة من الإدارة التي اختيرت في الانتخابات الماضية».

وأشار تقرير أسبن لمسيرة رئيس النادي بارتوميو، وورد فيه: «بارتوميو كان يعمل في إدارة برشلونة لكنه ترك النادي في 2005 بعد خلاف مع الرئيس خوان لابورتا، بشأن إخلاص الأخير لفلسفة يوهان كرويف، وتولى ساندرو روزيل رئاسة برشلونة (2010-2014 )، وساءت العلاقة مع عائلة كرويف، حتى إن زوجته، داني، أقسمت ألا تطأ ملعب الكامب نو، بسبب الطريقة التي يتعامل بها النادي مع زوجها، وعاد بارتوميو في 2015 رئيساً، والغريب أنه أعاد بناء العلاقة مع عائلة كرويف، وفلسفة الأسطورة الهولندية، حتى إنه أطلق اسمه على ملعب التمرينات الجديد، وكثيراً ما كانت تحضر داني كرويف المباريات، وتجلس في المنصة الرئيسية، وحصد فريق الكرة في عهد الرئيس الثلاثية الثانية وهو إنجاز لم تحققه سوى 6 فرق في تاريخ أوروبا (سلتيك، اياكس، ايندهوفن، بايرن ميونيخ، انتر ميلان، ومانشستر يونايتد). بيد أن 71 لقباً بمختلف الرياضات بالنادي في الـ6 سنوات من رئاسة بارتوميو، وإعلانه استعداد برشلونة لتقديم منشآته لخدمة وزارة الصحة في إقليم كاتالونيا أثناء أزمة كورونا، لم تشفع له عندما ظهرت الخلافات الداخلية للعلن.

والتاريخ سينسى أعمال الرئيس الجيدة، ولن يتذكر سوى رفض نجوم الفريق السابقين كـبويول، وتشافي، وجوردي كرويف، العمل مع الإدارة، فضلاً عن حسم 70 في المئة من أجور لاعبيه في أزمة كورونا، وملف مراقبة لاعبيه، وخصومه، في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف تشافي المناخ في برشلونة بـ«المسموم»، وميسي جاهر علناً بتمرده على الإدارة بعدما صرح الرئيس عقب صفقة جريزمان، بأن النادي يخطط لعصر ما بعد ميسي، وبدلاً من التراجع عن القرارات المثيرة للجدل، كما فعل توتنهام وليفربول في إنجلترا، شطب بارتوميو من قاموسه «نعتذر عن الخطأ، وتعلمنا من الدرس» التي قالها ناديا ليفربول، وتوتنهام. وأحد أكبر أخطاء بارتوميو هو أنه نسي المغزى الحقيقي من رئاسة برشلونة، وهو المحافظة على المناخ الصحي، والذكي، والرؤية المبدعة للرياضة، والذي يستلزم مراجعة، وتصحيحاً للمسار، وشفافية، وركّز بدلاً عن ذلك على صنع إمبراطورية بارتوميو، ولم يتعلم الرئيس من درس لابورتا الذي فقد هو الآخر ثقة ومحبة أعضاء إدارته، وزاد الطين بلة عندما اختار السير على طريق «الجالكتيكو»، وتجاهل خريجي الأكاديمية العريقة، فاشترى كوتينيو، وديمبيلي، وجريزمان، بمليار يورو، ولا يبدو أن واحداً منهم يستحق الملايين التي دفعت فيه»، وختم التقرير: «هل علم بارتوميو بأن وباء كورونا سيأتي ويقطع عنه الإيرادات ويتركه في وضع مالي كارثي؟ بالطبع لا، لكن المنطق يقول إنك عندما تنفق أكثر مما تربح فستصل بالتأكيد لوضع كارثي من الناحية المالية.. منح الوباء فرصة وصوتاً أعلى لمنتقدي الرئيس وهو اكتفى بالقول: «هذا كان خطأ ارتكبه شخص سواي».