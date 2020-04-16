اتحاد الكرة يغلظ العقوبات في لائحتي شئون اللاعبين والانضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، تعديل لائحة لجنتى شئون اللاعبين ولجنة الانضباط بالجبلاية، بهدف توقيع عقوبات نسبية على اللاعبين فى الموسم المقبل 2020 / 2021 .
وقال مصدر باتحاد الكرة أنه ليس من المعقول أن تتم معاقبة لاعب يحصل على 100 ألف جنيه شهريًا مثل لاعب يحصل على ملايين الجنيهات، حيث يجب توقيع العقوبات بشكل نسبى وفقا لقيمة عقده على أن يتم تحديد وفقا لقيمة العقود، وتابع مسئولو الجبلاية أن اتحاد الكرة يسعى للتطوير في اللوائح بالشكل الذي يحقق العدالة بين جميع الأندية واللاعبين ويساعد على تطوير الكرة المصرية، كما سيتم تقديم توصيات للمجلس المنتخب الجديد للعمل بها.
من ناحية أخري، طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، عقد جلسة مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى من أجل من مناقشة الوضع الحالى وفرص عودة مسابقة الدورى العام للإستئناف ، والسيناريوهات التى يضعها اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.
ووضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل وكذلك مباريات نصف النهائى بدورى الابطال والكونفدرالية الافريقية ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .
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