شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيم" سبب طلب جوميز تغيير محل الإقامة من إدارة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على نقل مقر إقامة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق لخارج فندق النادى بعدما طلب الأخير ذلك ، وانتقل جوميز للإقامة فى شقة سكنية بالاسماعيلية بعدما أمضى الفترة السابقة داخل فندق الاسماعيلى ، وأرجع مصدر مقرب من المدرب الفرنسى سبب طلبه بتغيير محل إقامته لرغبته فى وجود "جيم" يساعده فى ممارسة الرياضة يومياً فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، بعد أن طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص علي متابعة الأوضاع في فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل الاسماعيلية.

ويستغل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فترة توقف الدوري الحالية فى دراسة الصفقات التى يحتاجها الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعرضها علي لجنة التعاقدات بالنادى فور وضوح الرؤية للموسم الحالى للدوري سواء بعودته أو الغاؤه .

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى ، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن ، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق ، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

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ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولي الفرنسي ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر في يناير الماضى، قاد الفريق في 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدوري + مباراتين في البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .