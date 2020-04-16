شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب فيفا يشعل أزمة «الزمالك والنقاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ما زالت أزمة هروب حمدى النقاز، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك وتقديمه شكوى بفسخ عقده من طرف واحد لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» تلقى بظلالها على الأجواء داخل النادى، خصوصا بعدما حصل اللاعب، على قرار وحكم أول درجة من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى بأحقيته فى الحصول مستحقاته المالية البالغة 288 ألف دولار وتغريم النادى مليون و19 ألف دولار لصالح اللاعب. وأخطر اتحاد الكرة، مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بوصول مستندات قضية لاعب الزمالك السابق، الدولى التونسى حمدى النقاز، والتى كانت حديث الرأى العام الرياضى خلال الساعات الماضية، والتى تثبت أحقية اللاعب فى الحصول على 288 ألف دولار مستحقات مكافآت من الزمالك، كما تضمن الخطاب، غرامة على الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدى النقاز. وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، عن أن الزمالك يحق له الاستئناف على القرار فى خلال 10 أيام من صدور القرار، حتى يتم إيقاف القرار.

وكان حمدى النقاز قد هرب من الزمالك، خلال سريان عقده بحجة عدم حصوله على مستحقاته واتخذ إجراءات فسخ عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، وحصل على بطاقة دولية مؤقته للانضمام لأحد أندية لتوانيا، وقدم شكوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ضد القلعة البيضاء، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

من جانبه، أكد أنيس بن ميم، وكيل اللاعب حمدى النقاز، أنه جاهز لأى سيناريو وأى رد، مطالباً مسؤولى النادى بتفقد «الإيميلات الرسمية» للنادى قبل فوات الأوان، لأن مضى الوقت ليس فى مصلحتهم، حتى لا يتعرض النادى لأزمة كبيرة على مستوى التعاقد مع اللاعبين لأنه سيمنع من 3 فترات قيد إذا لم يلتزم بتسديد العقوبة المستحقة، خلال فترة 45 يوما من تاريخ صدور القرار.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن موقف النادى سليم، وأنه يجهز مفاجأة مدوية لحمدى النقاز ووكيله اللذين يروجان لانتصارهما فى هذه الأزمة رغم أن ما حصلا عليه ليس حكما ملزما وإنما قرار لجنة أول درجة سيتم الاستئناف عليه وإيقاف تنفيذه وبالتالى سيصبح الأمر كأن لم يكن مؤكدا أن ناديه يتعامل مع كل هذه القضايا والأمور بمنتهى الدقة ووفقا للأوراق والمستندات الرسمية التى تضمن حق النادى وتؤيد موقفنا.

وكشف منصور عن أن ناديه جهز الرد مبكرا وأرفق كل المستندات والحسابات البنكية التى تؤكد حصول اللاعب على مستحقاته حتى إبريل الماضى قبل هروبه بثلاثة أشهر تقريبا وتوقيعه على إيصال استلام مستحقاته كاملة حتى موعد هروبه وقال: الفيفا لديها قوانين صارمة ضد اللاعبين الهاربين خصوصا إذا تأكدوا من انتفاء دعوى عدم الحصول على المستحقات. وتابع: رفضنا عرض النقاز بالصلح والعودة للفريق فى بداية الأزمة وواثقون فى موقفنا القانونى وردنا فى الاستئناف سيكون بمثابة صدمة للاعب ووكيله مشيرا إلى أن الشؤون القانوينة ومحامى النادى لدى الفيفا قدما الاستئناف بالفعل وتم إيقاف القرار لحين فحص رد الزمالك.

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