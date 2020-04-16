شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ الاهلي برفضه التعاقد مع حمدي النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه برفض التعاقد مع التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب هروبه من الفريق الأبيض مؤخراً.

ويرغب حمدي النقاز بقوة في ارتداء قميص الأهلي والانضمام لزميله علي معلول، والذي أكد له على تلك الرغبة، إلا أن قرار فايلر النهائي هو رفض التعاقد مع اللاعب لعدم الحاجة لخدماته الفنية من ناحية، ولرفض طريقة رحيله من الزمالك من ناحية أخرى.

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من جانبه أكد حمدى النقاز أن عقده مع الفريق الليتوانى الذى يلعب له حاليًا سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وحينها سيصبح من حقه التوقيع لأى ناد أخر يرغب فى الحصول علي خدماته.

أضاف النقاز فى تصريحاته إنه لم يتلقى أى عروض رسمية من الأهلي المصرى، أو الترجى التونسى، مشيرًا إلى إنه يتمنى الانضمام لأندية كبيرة مثل المارد الأحمر أو الترجى، متابعاً أن هناك أندية كثيرة ترغب فى التعاقد معه، إلا أن أزمة فيرس كورونا الحالية عطلت وصول العروض الرسمية، مشيرًا إلى إنه لا يوجد أى مناوشات أو حتى عروض شفهية من الأهلي، قائلاً: "اللعب للأهلي شرف كبير لأى لاعب، وأنا محترف وبرحب بأى عرض كبير".

وعن إمكانية العودة للزمالك بعد أزمة هروبه، قال اللاعب: "لو كان هناك باب للصلح لكان تم الصلح من البداية، وأنا حاليًا أركز فى مشوارى المقبل، وسعيد بالفترة التى قضيتها فى القلعة البيضاء وتعرفت على أصدقاء مصريين كثر مثل طارق حامد ومحمود علاء وأتواصل معهم دائمًا".