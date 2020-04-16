وصول الكرة الموحدة لاتحاد الكرة بعد انتهاء حظر الطيران

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت اللجنة الخماسية مع الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات علي توريد الاعداد المتفق عليها من الكرة الموحدة عقب انتهاء حظر الطيران المفروض حاليا كنوع من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا .

واستقر اتحاد الكرة على توزيع الكرات الموحدة علي الأندية فور وصولها للعب بها حال استئناف الدوري او استخدامها في الدوري الجديد .

وأكد مسئولو الجبلاية أن الكرة الموحدة هى التى لعب بها الأهلى والزمالك مباراتهما فى السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك بالفوز بضربات الترجيح.

من ناحية أخري ، طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، عقد جلسة مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى من أجل من مناقشة الوضع الحالى وفرص عودة مسابقة الدورى العام للإستئناف ، والسيناريوهات التى يضعها اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.

ووضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل وكذلك مباريات نصف النهائى بدورى الابطال والكونفدرالية الافريقية ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.