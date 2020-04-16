شكرا لقرائتكم كاسونجو يرفض مناقشة العروض المقدمة له قبل حسم الزمالك لمصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك ، مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا من الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، انتظارا لقرار الزمالك سواء ببقاءه او رحيله بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الأندية.

وتلقي كاسونجو عدة اتصالات من اندية داخل مصر ترغب الاستفادة من خدماته في مقدمتها المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري، الا ان اللاعب رفض مناقشة كل العروض احتراما للزمالك وانتظارا لمعرفة مصيره في الموسم المقبل.

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من ناحية اخري تعقد إدارة النادي اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الفرنسي كارتيرون لمناقشة الصفقات الجديدة والتدعيمات والاسماء التي يتفاوض معها النادي، وتعتبر الجلسة المقبلة اشبه بجلسة الحسم بالنسبة لصفقات محددة في مقدمتها صفقة حسام عاشور لاعب الأهلي ومدي احتياج الفريق لجهوده خاصة ان الفرنسي سبق ودرب عاشور في الأهلي منذ ما يقرب من موسمين ويعلم امكانياته جيدا، وكذلك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري.

ومن المنتظر أيضا ان يتم مناقشة ملف الأجانب مع كارتيرون في الجلسة المقبلة، سواء الرباعي المتواجد في الفريق وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو ، او الثلاثي المعار رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والمغربي حميد احداد المعار الي الرجاء المغربي ، في ظل قرار اتحاد الكرة المنتظر بتقليص عدد الأجانب في الأندية الموسم المقبل الي 3 لاعبين فقط.