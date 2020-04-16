شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكشف حقيقة المستحقات المتأخرة قبل قرار تخفيض العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم وضع خطة لصرف الاقساط الأربعة المتأخرة للاعبيه بعد توقف النشاط الكروى، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " لاعبو الإنتاج الحربى لديهم قيمة 4 أقساط فقط وهذا مانتحدث فيه مع اللاعبين من أجل تخفيض عقودهم بسبب الأزمة التى فرضها كورونا على الجميع".

وأكد خالد مهدي أن إدارة ناديه منحت اللاعبين حتى الآن 60% من قيمة عقود الموسم الحالي قائلا : "طلبت من اللاعبين ترك راتب شهرين والحصول على الشهرين المتبقيين".

وأوضح خالد مهدي: "طلبت التنازل عن 20% من قيمة الـ40 بالمائة التي تتبقى لهم من مستحقاتهم عن الموسم الحالي"، مضيفا: مبادرة اللاعبين التي أخطروه بها لم تكن بقدر الحدث.

كما أكد خالد مهدى ن ناديه يعتزم دراسة موقف لاعيبه الأجانب بنهاية الموسم قبل تطبيق لائحة اتحاد الكرة فى الموسم الجديد،

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وقال مهدى: "كل لاعبى الإنتاج مرتبطين بتعاقد ممتد مع النادى لموسمين وثلاثة ونحسم مصيرهم بنهاية الموسم سواء الأجانب أو المصريين ".

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "قرار عدم اعتماد لاعبى شمال افريقيا لاعبين محليين لاينطبق لدينا سوى على التونسى أيمن الطرابلسى وهو متعاقد معنا على سبيل الاعارة لنهاية الموسم ونحسم مصيره مع تحديد مصير بطولة الدوري".