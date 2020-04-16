شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أجانب مهددين بالرحيل عن الزمالك بعد قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، العودة إلى اللائحة القديمة للجبلاية، فيما يتعلق بشأن عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، والتي ستؤدي إلى تخفيض عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين في قوائم الأندية، وهو ما يعني أن كل نادي بات مضطراً للاستغناء عن عدد من لاعبيه الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك بالتأكيد سيكون من أبرز المتضريين خاصة وأن النادي الأبيض يمتلك بين صفوفه أكثر من لاعب أجنبي وهم، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسية، ونستعرض أبرز ما قدمه كل لاعب مع القلعة البيضاء في السطور التالية.

فرجاني ساسي

يعتبر الدولي التونسي فرجاني ساسي، أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نادي الزمالك في سط الملعب، حيث شارك ساسي في 62 مباراة منذ قدومه إلى القلعة البيضاء، سجل 11 هدفاً، وصنع 8 أهداف لزملائه بالفريق.

أشرف بن شرقي

لم يحتاج أشرف بن شرقي، وقتاً طويلاً لخطف قلوب عشاق القلعة البيضاء، بعدم قدم عروضاً قوية وأهدافاً حاسمة ساهمت بشكل فعال في تتويج الزمالك بالبطولات، وشارك بن شرقي في 25 مباراة مع الزمالك، سجل 11 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

محمد أوناجم

ربما لم يقدم محمد أوناجم أوراق اعتماده بشكل كامل حتى الآن مع نادي الزمالك، ولكن خلال تواجده مع الفريق الأبيض استطاع أوناجم أن يسجل 3 أهداف خلال 26 مشاركة بالقميص الأبيض، ويصنع 5 أخرين.

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كابونجو كاسونجو

العائد في يناير الماضي إلى البيت الأبيض، ولكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة لإمكانية تقييمه بعد العودة، وبشكل عام شارك كاسونجو مع الزمالك في 54 مباراة، سجل 19 هدفاً، وصنع 3 أخرين.

حميد أحداد

المعار حالياً إلى الرجاء البيضاوي بعد فترة غير موفقة مع نادي الزمالك، حيث شارك خلال تواجده في قلعة ميت عقبة، في 23 مباراة ، سجل هدف واحد ولم ينصع أهداف.

معروف يوسف

يقدم معروف يوسف المعار إلى صفوف المقاولون العرب حالياً، مستوى متميز منذ بداية الموسم الجاري، إلا أن عودته ستستند بشكل أكبر على احتياجات الزمالك من التدعيمات في مركزه بوسط الملعب أو مراكز أخرى، وبشكل عام شارك معروف مع الزمالك في 135 مباراة، سجل 7 أهداف، وصنع صنع 14 هدفاً.

رزاق سيسية

ربما خرج من حسابات القلعة البيضاء، منذ أن تمت إعارته إلى الاتحاد السكندري، وبشكل عام شارك سيسية مع الزمالك في 6 مباريات فقط، لم يسجل أهداف وصنع هدف وحيد.