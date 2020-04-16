مدرب الزمالك السابق يبدي رأيه في فكرة انضمام عاشور للفريق الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

عبر خالد جلال، مدرب الزمالك السابق ونادي مصر الحالي، عن رفضه لفكرة ضم حسام عاشور لاعب الأهلي للقلعة الحمراء.

وقال خالد جلال في تصريحات برنامج " نامبر وان" على قناة النهار:" حسام عاشور لاعب كبير ولديه امكانيات مميزة لكني ضد انتقاله للزمالك".

وأضاف مدرب الزمالك السابق:" تاريخ حسام عاشور كله مع الأهلي وأعطاه الكثير ويجب أن يعتزل بداخله، فهو لن يضيف لنفسه خلال هذه الخطوة".

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واختتم:" يجب أن يعتزل عاشور داخل الأهلي مثلما فعل من قبل لاعبين أمثال عماد متعب ومحمد أبو تريكة".

يذكر أن سيد مرعي، وكيل حسام عاشور، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه لا مانع من انتقال اللاعب للزمالك إذا أبدى موافقته على ذلك.

كذلك أكد رئيس الزمالك قد أكد عبر تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مصير انضمام عاشور للزمالك مرتبط بقرار من المدرب الفرنسى كارتيرون