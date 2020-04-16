مرتضى منصور: لن ندفع أكثر من 5 ملايين جنيه في أي صفقة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يدفع أكثر من ٥ ملايين جنيه نظير حسم أي صفقة جديدة في الموسم المقبل.

وتابع مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "ما كان يحدث في الماضي لن يتكرر ولن ندفع أقل من ٥ ملايين والمبالغ التي كنا نسمع

عنها من قبل".

وواصل: "سنعتمد على قطاع الناشئين بشكل تدريجي في الزمالك خلال المواسم المقبلة".

وأضاف: "سنكشف بالتفاصيل والمستندات غدا كل الأمور الهاصة بالنقاز والتأكيد على أنه حصل على مستحقاته كاملة".