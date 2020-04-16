لعب النجم الإنجليزي “ديفيد بيكهام” مع منتخب انجلترا لكرة القدم فى الفترة من 1996 الى 2009، وكان له الفضل فى ترشح المنتخب لبطولة كأس العالم عام 2002، ويعتبر أحد أفضل مسددي الركلات الحرة في كل العصور، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف ديفيد بيكهام مع منتخب انجلترا.

وصلت عدد مشاركات بيكهام مع منتخب إنجلترا الى 115 مباراة، سجل خلالها 17 هدفاً، وكان له الفضل فى ترشح المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم عام 2002، حيث سدد ركلة حرة ناجحة في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد منتخب اليونان عام 2001.

وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بفرنسا عام 1998 بقيادة المدرب جرين هودل الذي أبقى ديفيد أسيراً لدكة الاحتياط في أول لقائين للمنتخب الإنجليزي في البطولة، وعند إشراكه في اللقاء الثالث أمام كولومبيا سجل هدفاً من ضربة حرة رائعة أهلت منتخب بلاده للدور الثاني من البطولة واعتبرته الصحافة بطلاً وطنياً.

بعد ذلك شارك بيكهام أمام المنتخب الأرجنتيني ولكن طرده في المباراة بعد الخدعة التي قام بها دييقو سيموني الدولي الأرجنتيني جعل من بيكهام أحد أكبر أسباب خروج إنجلترا من كأس العالم في عيون الشارع الرياضي في بريطانيا بعد خسارتهم من الأرجنتين بركلات الترجيح.

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وشارك بيكهام مع المنتخب فى يورو 2000، وسجل هدفين فى مباراة الهزيمة 3-2 أمام المنتخب البرتغالي، وتم اختيار بيكهام كأفضل شخصية من “بي بي سي” الرياضية لعام 2001.

وفى كأس العالم 2002 بكوريا واليابان، سجل بيكهام هدف الفوز فى مباراة الأرجنتين من ركلة جزاء، وتأهل إلى دور الثمانية بينما لم يتجاوز منتخب التانجو الدور الأول، إلا أن منتخب إنجلترا خرج أمام المنتخب البرازيلي في دور الثمانية عن طريق هدف صدفة 100% للاعب رونالدينهو.

اختار أسطورة كرة القدم البرازيلي “بيليه”، ديفيد بيكهام ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي في مارس 2004، ووُصِف في 2002 بأنه أكثر رجل “متروسكشوال” بواسطة الرجل الذي اخترع هذا المصطلح، كما وصف بهذا المصطلح بواسطة مقالات كثيرة بعدها.

فيديو جميع أهداف ديفيد بيكهام مع منتخب انجلترا