شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يقترب من رئاسة لجنة الحكام الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى جهاد جريشة، الحكم الدولى، أزمته مع زميله إبراهيم نور الدين، والتى أثيرت على مدار الأيام الماضية بعد تبادل الاتهامات بين الثنائى، حول تسريب أزمات الحكام لوسائل الإعلام لأغراض شخصية، وانتهت الأزمة، بعدما خضوع جهاد جريشة، أمس الأول للتحقيق، داخل مقر اتحاد الكرة، من قبل الشؤون القانونية بالجبلاية للنظر فى الشكوى المقدمة من إبراهيم نور الدين.

وأقر جريشة، خلال الجلسة، عدم القصد فى الإساءة لزميله ولا التشكيك فى ذمته المالية، شاهدا له بالنزاهة. وكان نور الدين خضع للتحقيق، الأربعاء الماضى، فى الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه وتقديره لزميله، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما واحترامهما للاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلا فى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات فى مواعيدها المحددة والتزامهما بأى قرارات ستصدر عن الاتحاد فى هذا الشأن يأتى ذلك فى الوقت الذى رشح فيه أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جهاد جريشة لتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام، خلال الموسم المقبل وهو الاقتراح الذى لاقى موافقة غالبية أعضاء اللجنة، على اعتبار أن جريشة يرتبط بعلاقات وطيدة مع باقى الحكام سواء فى الدورى الممتاز أو القسم الثانى، بعدما رفض سمير محمود عثمان مسؤولية قيادة لجنة الحكام بعد استقاله جمال الغندور من اللجنة اعتراضا على سياسة اتحاد الكرة مع لجنة الحكام، فضلا عن تأخر سداد مستحقات الحكام خلال الفترة الماضية وتباطؤ العمل باللائحة الجديدة، وينتظر مسؤولى اتحاد الكرة الموقف النهائى لبطولة الدورى الممتاز، بعد تجديد تعلقها فترة جديدة بسبب فيروس كوروونا المستجد وفى حال الاستقرار على عودة النشاط سيتم إسناد المهمة إلى جهاد جريشة بداية من الموسم المقبل، على أن يتم استمرار وجيه أحمد وعزب حجاج للقيام بمهمة رئاسة اللجنة فى الوقت الحالى.