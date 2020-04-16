شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو الأهلي لـ«فيفا» بسبب الهتافات العنصرية ضد «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرك مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، شكوى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ضد النادى الأهلى وجماهيره بسبب الهتافات العنصرية التى شهدتها مباراة السوبر المحلى فى أبوظبى من جماهير الأحمر ضد قائد الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأعد مسؤولو الأبيض ملفا كاملا مع شريط المباراة الرسمى من القناة الناقلة للمباراة وسيديهات توضح الهتافات العنصرية من جانب جماهير الأهلى ضد شيكابالا قبل وأثناء وبعد المباراة. وكلف مجلس الإدارة، المهندس هانى زادة عضو المجلس بهذا الملف ومتابعة الشكوى مع اتحاد الكرة الذى قام بدوره بتحويل شكوى الأبيض إلى فيفا وفقا للإجراءات المتبعة.

وأعلن المجلس، عدم تفريطه فى حق ناديه ولاعبه شيكابالا، وأنه سيصعد هذه الشكوى ضد الأهلى لأعلى درجة لحين الحصول على حق اللاعب من مثل هذه الهتافات العنصرية التى نالت عرضه وأهله وبشرته ووالدته المتوفاة. فيما عكف هانى زادة، على إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذه الشكوى لتدعيم موقف النادى بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالنادى. واستشهدت إدارة الأبيض فى شكواها بالعديد من التجارب والقضايا المماثلة فى الهتافات العنصرية فى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، خصوصا أن فيفا تجرم وتحرم أى هتافات تسىء لكرامة أو سلامة أى بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات أو أعمال تمييزية أو مهينة- بأى طريقة كانت– بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقى أو القومى أو الاجتماعى أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى والميلاد أو أى وضع أو سبب آخر.