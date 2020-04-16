شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الصيفي يشتعل مبكرًا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نادى إنتر ميلان الإيطالى تحفظه على بيع مهاجمه لاوتارو مارتينيز لصفوف فريق برشلونة الإسبانى في الصيف المقبل، على الرغم من المقابل المالى الكبير الذي عرضه النادى الكتالونى من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

وعرض برشلونة 3 من نجومه على الإنتر، مقابل الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، وهم: نيلسون سيميجو وجونيور فيربو وإيفام راكيتيتش، إلا أن الأمر قوبل بالفرض من جانب إدارة النادى الإيطالى.

ويرغب الإنتر في الحصول على 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب، فضلاً عن الظفر بثلاثى برشلونة، من أجل إطلاق سراح مهاجمه في الصيف المقبل.

ويعد لاوتارو واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم بالآونة الأخيرة، وتنظر إليه إدارة برشلونة على أنه خير معوّض للويس سواريز، الذي بات في الـ33 من عمره وينتهى عقده في يونيو 2021.

وبحسب ما جاء في التقارير الصحفية العالمية، فإن إدارة البرسا ستعرض على إدارة النيراتزورى مبلغًا من المال إلى جانب لاعبين أو ثلاثة من البلوجرانا، لإقناعهم بالتخلى عن الدولى الأرجنتينى.

توتنهام يتمسك بهارى كين

أنباء قوية ترددت في الأيام الأخيرة عن عدم وجود رغبة لدى دانيل ليفى، رئيس نادى توتنهام الإنجليزى، لبيع المهاجم الدولى، هارى كين، إلى مانشستر يونايتد مقابل 200 مليون جنيه إسترلينى، بسبب تخوفه من العواقب الاقتصادية جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم بشلل تام على مستوى جميع الأصعدة.

وأشارت تقارير صحفية عديدة، على رأسها تقرير من «سكاى سبورتس» إلى عدم سماح توتنهام برحيل أي من نجومه في الصيف المقبل، وعلى رأسهم الدولى هارى كين، هداف الفريق.

وكان هارى كين قد أدلى بتصريحات مثيرة في الفترة الأخيرة التي شهدت غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن توتنهام بسبب عدم تطور الفريق وشعوره بالإحباط الشديد لعدم قدرته على التتويج مع الفريق بالألقاب.

بقى أن نذكر أن ملعب توتنهام الجديد تكلف إنشاؤه قرابة المليار جنيه إسترلينى، ومن المنتظر أن يتسبب فيروس كورونا وما صاحبه من توقف للنشاط، في خسائر اقتصادية كبيرة.

منافسة بين اليونايتد والريال على ضم سانشو

يرفض جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألمانى، مغادرة أسوار ناديه والانضمام لصفوف تشيلسى الإنجليزى في الصيف المقبل، في الوقت الذي يرحب خلاله اللاعب بالتوقيع لريال مدريد الإسبانى أو مانشستر يونايتد الإنجليزى، في ظل رغبة كل منهما في الظفر بخدماته الموسم الجديد.

موقع «توتو ميركاتو» أشار إلى أن مانشستر يونايتد هو النادى الأقرب للتعاقد مع سانشو في ظل رفض اللاعب الدفاع عن قميص ألوان البلوز في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير بأن ريال مدريد الإسبانى بات يزاحم اليونايتد على ضم سانشو، الذي لم يكمل عامه الـ 21 بعد، بعد تألقه الكبير بصفوف بوروسيا دورتموند الألمانى في الفترة الأخيرة.

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وكان بوروسيا دورتموند استقر على التعاقد مع فيران توريس، جناح فالنسيا، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه سانشو، سواء للريال أو اليونايتد.

ريال مدريد يقترب من الاستغناء عن حارسه أريولا

يرغب مسؤولو نادى ريال مدريد الإسبانى في عدم تفعيل بند شراء الحارس أفونسو أريولا بعد انتهاء إعارته في الموسم الجارى.

وانضم أريولا للريال على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان في الموسم الجارى.

صحيفة «ليكيب» الفرنسية أوضحت أن النادى الملكى سيستعيد حارسه الشاب آندرى لونين، المعار في الوقت الحالى لريال أوفيديو حتى نهاية الموسم، في الوقت الذي سيرحل فيه أريولا عقب انتهاء الإعارة.

وأفادت الصحيفة في تقريرها عن حارس الريال، بأن أريولا سيسعى لإيجاد عرض مناسب له في الدورى الإنجليزى، وبالتحديد في أحد الفرق اللندنية.

ويحول تألق حارس تشيلسى السابق، كورتوا، من مشاركة أريولا في المباريات الرسمية للفريق الملكى هذا الموسم، قبل توقف النشاط الكروى في إسبانيا بسبب تفشى فيروس كورونا.