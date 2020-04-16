«لاكازيت» يقترب من الرحيل عن أرسنال.. وأتلتيكو يتابع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت من مغادرة نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات القادمة، بينما يتابع أتلتيكو مدريد الإسباني موقف اللاعب. وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أن المدير الفني للجانرز ميكيل أرتيتا يبدو مستعدًا للموافقة على رحيل مهاجمه الفرنسي في الصيف. وأضافت أن المدرب الإسباني لا يرى في «لاكازيت» لاعبًا أساسيًا في تشكيلته لذا فلن يمانع مغادرته للفريق، في الوقت الذي يبدو فيه أتلتيكو مدريد مستعدًا لاستغلال الموقف في حال عرض اللاعب للبيع. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن «لاكازيت» منفتحًا على فكرة الانتقال إلى ملعب واندا متروبوليتانو، ويبقى العائق فقط هو ارتباطه بعقد يمتد لعامين آخرين مع أرسنال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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