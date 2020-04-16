شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدخل سباق التعاقد مع «راشيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع نجم فيردر بريمن الألماني ومنتخب كوسوفو ميلوت راشيكا.

وأكدت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية أن ليفربول يعتبر أحدث الأندية الإنجليزية المهتمة بخدمات صاحب الـ 23 عامًا.

ويحظى اللاعب باهتمام ثلاثة أندية إنجليزية أخرى بجانب الريدز هي أستون فيلا ووست هام، بالإضافة إلى وولفرهامبتون، إذ من المنتظر أن ينشأ صراع إنجليزي على توقيعه في فترة الانتقالات القادمة.

وشارك «راشيكا» في 24 مباراة مع بريمن خلال الموسم الجاري مسجلًا 10 أهداف فيما صنع 5 أهداف.