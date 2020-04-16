شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام أول ناد إنجليزي يستضيف اختبارات «كورونا» في ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح نادي توتنهام الإنجليزي أول ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف على ملعبه اختبارات فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يتم إجراء 70 اختبارًا يوميًا بمعرفة 10 ممرضات ما بين العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا من الاثنين إلى الجمعة كل أسبوع.

ويستخدم جراج السيارات الضخم للملعب من أجل إجراء اختبارات سريعة للعاملين بمستشفى جامعة نورث ميدلسكس وعائلاتهم والتابعين لهم، حسب شبكة «سكاي سبورتس».

وكان توتنهام قد وضع ملعبه في العاصمة البريطانية لندن تحت تصرف هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أجل المساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.