شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب «WWE».. أشهر اتحادات مصارعة المحترفين يستغنى عن 20 من نجومه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن أزمة فيروس كورونا وانعكاساتها الاقتصادية ضربت بشدة اتحاد WWE الأشهر لمصارعة المحترفين في العالم، ليعلن الاستغناء عن 20 من نجومه بينما يبقى العدد مرشح للارتفاع.

وكانت تقارير قد أكدت عقد فينس مكمان، رئيس الاتحاد ومالكه، اجتماعًا، صباح اليوم، أعلن خلاله نية WWE تقليص عدد العاملين لتخفيض الميزانية في أعقاب الانعكاسات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد، الليلة، عن 20 اسمًا تم التوصل معهم لاتفاق من أجل فسخ عقودهم هم كالآتي: عضو قاعة المشاهير كيرت أنجل، روسيف، دريك مافريك، زاك رايدر، كيرت هوكينز، كارل أندرسون، لوك جالوز، هيث سليتر، إيريك يونج، روان، سارة لوجان، نو واي خوسيه، مايك كناليس، ماريا كناليس، إي سي 3، أيدن إنجليش، ليو راش، بريمو، إيبكو، بالإضافة إلى الحكم مايك كيودا.