شكرا لقرائتكم خالد مهدى: الإنتاج الحربى يضع خطة لصرف الاقساط المتأخرة للاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم وضع خطة لصرف الاقساط الاربعة المتأخرة للاعبيه بعد توقف النشاط الكروى وأضاف مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " لاعبى الانتاج الحربى لديهم قيمة 4 أقساط فقط وهذا مانتحدث فيه مع اللاعبين من أجل تخفيض عقودهم بسبب الازمة التى فرضها كورونا على الجميع".

وأكد خالد مهدي أن إدارة ناديه منحت اللاعبين حتى الآن 60% من قيمة عقود الموسم الحالي قائلا : "طلبت من اللاعبين ترك راتب شهرين والحصول على الشهرين المتبقيين".

وأوضح خالد مهدي: "طلبت التنازل عن 20% من قيمة الـ40 بالمائة التي تتبقى لهم من مستحقاتهم عن الموسم الحالي"، مضيفا: مبادرة اللاعبين التي أبلغوه بها لم تكن بقدر الحدث.

كما أكد خالد مهدى ن ناديه يعتزم دراسة موقف لاعيبه الأجانب بنهاية الموسم قبل تطبيق لائحة اتحاد الكرة فى الموسم الجديد،

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وقال مهدى: "كل لاعبى الإنتاج مرتبطين بتعاقد ممتد مع النادى لموسمين وثلاثة ونحسم مصيرهم بنهاية الموسم سواء الأجانب أو المصريين ".

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "قرار عدم اعتماد لاعبى شمال افريقيا لاعبين محليين لاينطبق لدينا سوى على التونسى أيمن الطرابلسى وهو متعاقد معنا على سبيل الاعارة لنهاية الموسم ونحسم مصيره مع تحديد مصير بطولة الدوري".

وحذر خالد مهدى لاعبيه من الظهور فى البرامج التليفزيونية دون الحصول على اذن مسبق منه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها اللاعبين ، وأخطر لاعبيه الأجانب المتواجدين بالقاهرة برفقة أسرهم بمواعيد حظر التجول فى مصر حتى يتفادى اللاعبين الخروج فى أوقاتها منعاً للازمات ،وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل اي عقبات تواجههم ، في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة .

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .