شكرا لقرائتكم خبر عن كينو : الدورى المصرى أقوى من البرازيلي .. و أفضل الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز والمُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي الفارق بين الدورى المصرى و البرازيلي و أن الأهلى أفضل نادى واجهة خلال تواجدة في بيراميدز و حقيقة وجود مفاوضات معه للانضمام الى القلعة الحمراء .

وأوضح كينو خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة" قائلا "خرجت من البرازيل إلى بيراميدز، وكنت أريد خوض تحديات أخرى في أماكن مختلفة، ولكني فضلت التجربة في نادي الجزيرة الإماراتى، كان لدي أكثر من عرض قبل مجيئي إلى بيراميدز واتفقت مع الوكيل على الحضور في مص.

أضاف ، الدوري المصري يشهد منافسة كبيرة ولا توجد فوارق قوية بين الأندية، وهو لا يختلف كثيرًا عن الدوري البرازيلي، بل المصري أقوى في الالتحامات البدنية، وإمكانيات اللاعب المصري عالية فنيًا، ولعبت ضد كل الفرق في مصر و أفضل مباراة قدمتها في الدوري المصري كانت ضد الأهلي.

وفسر ، المترجم الذي كان يرافقني عمل 7 سنوات في القلعة الحمراء، وهو ناد كبير ينافس على كل البطولات، ويمتلك لاعبين ذو خبرات وعناصر أساسية بالمنتخب، وهو أفضل فريق واجهته في مصر و لعبت ضد الزمالك مرتين، فريق يقدم فنيات رائعة، ويحب اللعب على الهجوم وإحراز الأهداف مثل الأهلي، ويملك لاعبين بفنيات عالية، أكبر ناديين في مصر الأهلي والزمالك".

وعلق كينو على مفاوضات الأهلى و الزمالك لضمه : "لم يصل شيء إلى وكيلي، هذا الكلام جديد علي ولم يحدث، قد تكون بين أطراف أخرى و لدي عقد مع بيراميدز، وأهم شيء تفكيري في عملي و بالنسبة لي هما فريقان كبار،ولكني أفضل الأهلي، وبطبيعة الحال بيراميدز صاحب القرار "

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وأشار كينو أن الوضع الراهن صعب للغاية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في كل مكان في العالم، مشيرًا إلى أنه يمكث في البيت.

رحب مسئولو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي حتى نهاية الموسم الجارى، مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الاتجاه الحالى يسير نحو الموافقة على العرض الأنسب الذى سيقدم لللاعب فى فترة الانتقالات من أجل تجديد إعارته للجزيرة الأماراتى أو أى ناد أخر يرغب فى ذلك، أو بيعه بصفة نهائية، وذلك لصعوبة سداد راتب اللاعب البرازيلى والذى يتخطى "سقف" بيراميدز فى الوقت الحالى.

تابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عرض سيقدم لكينو فى الفترة المقبلة بشكل رسمى، لاسيما وأن العروض التى تلقاها النادى فى الوقت الحالى أغلبها شفهية، ولا يمكن للإدارة البت فيها.

وكان نادى أتلتيكو مينيرو البرازيلي أبدى اهتمامه بضم ماركوس كينو نجم الجزيرة الإماراتي. وكان جريميو البرازيلي، قد عرض التعاقد مع كينو مقابل أربعة ملايين دولار فى إنتقالات الصيف الماضى، لكن بيراميدز رفض، قبل أن يوافق على إعارته إلى الجزيرة.