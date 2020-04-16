شكرا لقرائتكم خبر عن ميهوب: حبى للأهلى سبب ابتعادى عن المنتخب وكنت دائم الخلاف مع الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء ميهوب نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن مشواره مع الأهلي كان أكثر توفيقا من مشواره مع المنتخب اثناء فترة لعبه، وذلك بسبب انه كان يتحامل علي نفسه ويشارك مع الأهلي مصابا.

وأضاف علاء ميهوب في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : حبي الزائد للأهلي جعلني اتحامل علي نفسي واشارك مصابا، وهو ما أثر علي مشواري مع المنتخب حيث كانت مشاركاتي قليلة بسبب كثرة اصاباتي اثناء فترة معسكرات المنتخب.

وعن علاقته بالجوهري قال ميهوب : كنت احب الجوهري جدا ورغم هذا كنت اختلف معه كثيرا بسبب اصراري علي المشاركة مصابا وهو كان يرفض وتحدث حالات من الشد والجذب خوفا علي مصلحتي.

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وعن انتقاله للاوليمبي اكد ميهوب انه تلقي اتصل من احمد الكاس الذي كان لاعبا في الاوليمبي وقتها وعرض عليا اللعب في الاوليمبي وبالفعل وافقت لان الفريق كان يضم نجوم مثل احمد الكاس وهيثم فاروق وكلهم أصدقائي.

كما كشف علاء ميهوب نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن واقعة طريفة جمعته مع احمد شوبير نجم الأهلي السابق، عندما كانا معا في الأهلي.

وقال ميهوب: كنت انا وانت مغادرين من الأهلي بعد مباراة تعرضنا فيها للهزيمة، واثناء سيرنا بسيارتي فوجئنا بأحد ركاب اتوبيس بجوارنا يشتمنا بسبب خسارة المباراة، وإذ باحمد شوبير ينزل من السيارة ويصعد للاتوبيس وتحدث مشاجرة مع كل ركاب الاتوبيس.