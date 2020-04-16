شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: رحيل كهربا عن الزمالك غير قانوني و لا أوافق على منح الدوري للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك وتوقيعه للنادي الأهلي، غير قانوني.

وأوضح خالد جلال خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "كهربا سيدفع ثمن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي وسيتم تغريمه ماليا و غير موافق على الطريقة التي سلكها كهربا للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي واعتقد أن الفترة المقبلة سيتم تغريمه من قبل فيفا".

وأشار خالد جلال إلى إنه غير موافق على فكرة تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم حال إلغاؤه قائلا "الدوري ما زال في الملعب ولا يصح تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاؤه واعتقد أن المسابقة سيتم استكمالها بشكل طبيعي و جميع اللاعبين والمدربين سيتم تخفيض عقودهم بالتراضي من أجل تخطي تلك الأزمة العالمية".

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وأضاف خالد جلال إن إدارة نادي الزمالك لم تمنحه الفرصة كاملة في ولايته الثانية قائلا "تم التعاقد معي في وقت صعب للغاية ومع ذلك لم يتم منحي فرصة وحسيت أني دخلت من باب قولت سلام عليكم وخرجت من الباب الثاني، مردفا :" اللاعبون سبب خسارة الدوري وفشل ولايتي الثانية يرجع إلى أنه كان هناك لاعبين ماضيين في أندية تانية ومكنتش مركزة في نادي الزمالك و جروس كان يعتمد على لاعيبة ثابتة وهذا تسبب لي في مشكلة كبيرة بسبب عدم جاهزية جميع اللاعبين".

وتابع المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا إن الأندية تعتمد على المدربين الأجانب دون سبب واضح رغم فشلهم قائلا "الأندية تتعاقد مع مدربين أجانب ويصبرون عليه ويقومون بتاليف له مبررات لفشله، وذلك بسبب عقدة الخواجة في الدوري المصري و أما المدرب المصري فالأندية تتصيد له الأخطاء ولكن الأجانب فشلة والدليل أن جميع المدربين الأجانب في الدوري المصري باستثناء الأهلي والزمالك فشلة تماما " .