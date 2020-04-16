شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر خيار أخير للأهلى فى ملف تدعيم الهجوم بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادي الأهلي موقفهم من ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد إعلان إدارة المقاولون العرب انها اتفقت مع اللاعب على تسويقه خارجياً ورفض انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن طاهر محمد طاهر مطروح بالفعل كأحد الأسماء المرشحة لتدعيم خط الهجوم ولكنه يأتي كخيار أخير في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع جناح أجنبي كأولوية بينما سيكون طاهر بديلاً حال فشل التعاقد مع جناح أجنبي مميز، وذلك لكون اللاعب تعرض لإصابات قوية في الفترة الأخيرة ولا يقدم المردود المعروف عنه.

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وتضع لجنة التخطيط بالأهلي خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، الذي أصبح قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته وعودته لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي.

ودخل الأهلي في مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادي وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب في وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت في وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة بالنهاية.