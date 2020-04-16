شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: الزمالك سعى لضمى 3 سنوات وبدر رجب صاحب فضل عليّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري عن خضوعه للاختبارات في الزمالك ببداية مشواره الكروي، مكملا "بكيت لعدم انضمامي للزمالك ولم يتم متابعتي بشكل جيد وقتها في الاختبارات".

وتابع "انتقلت للأهلي بعدها وتعلمت الكثير من بدر رجب، ذات مرة كان الزمالك يلاعب الأهلي والمباراة في النادي الأهلي، فرحت بعد تسجيل الزمالك والجميع لاحظ ذلك وتحدث معي بدر رجب بعدها وطالبني بعدم تكرار الأمر والتأكيد على أنني متواجد بقميص النادي الأهلي".

وأكد أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري هذا الموسم، أن مفاوضات الزمالك لضمه من إنبي استمرت ثلاث سنوات حتى تكللت بالنجاح.

وأضاف أحمد رفعت في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه خاص معسكر ألمانيا مع الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس وتوقع مشاركته أساسيا بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه.

وجاء أحمد رفعت قائلا " أنه ينتظر مصير الدوري المصري هذا الموسم لتحديد وجهته المقبلة سواء الاستمرار مع الاتحاد السكندري، أو العودة للزمالك أو تحديد وجهة أخرى و أنه يشعر بالدفء داخل نادي الاتحاد مشيدا باحترافية زعيم الثغر والمعاملة الجيدة التى يلقاها من محمد مصيلحي رئيس النادي وطلعت يوسف المدير الفني و أنه الفترة الأولى التى قضاها مع الاتحاد كان يشعر ببعض التوتر، لكنه تأقلم مع الوضع سريعا بسبب الجو الأسري داخل نادي الاتحاد " .

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و كشف أحمد رفعت أنه من عائلة زمكاوية بالكامل، موضحا أنه ذهب لقطاع الناشئين في الأهلي بعد رفضه في الاختبارات بنادي الزمالك قائلا: "روحت الزمالك واتقلشت من أول يوم، بعدها روحت الأهلي أتقبلت من أول يوم".

وتابع " أنه انضم للأهلي في سن التاسعة، لكنه بكى بعد رفضه في الزمالك لكنها كانت أمنية حياته، موضحا أنه تدرب على يد الكابتن بدر رجب و أنه لم يكن أهلاويا ولم يغير انتمائه الكروي رغم لعبه في القلعة الحمراء، كاشفا أن بدر رجب واحد من أفضل المدربين في مصر وله فضل كبيرة عليه و أن حل فريقه وتسريحه من الأهلي سبب انتقاله لفريق إنبي " .

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مصير اللاعبين المعارين فى الموسم المقبل، لتحديد الأولويات المختلفة حيث يبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث كان من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، قبل أن يتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا.