شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة أحمد رفعت فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر نادي الزمالك على عودة أحمد رفعت المعار لصفوف الاتحاد السكندري، إلى القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لحاجة الفريق لخدماته

وأعلن خالد الغندور فى قناة الزمالك، اليوم الأربعاء، أن مرتضى منصور أبلغ القناة بعودة رفعت للزمالك عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

فى المقابل منح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .