شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب يحكى خناقة شوبير مع ركاب الأتوبيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء ميهوب نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن واقعة طريفة جمعته مع احمد شوبير نجم الأهلي السابق، عندما كانا معا في الأهلي.
وقال ميهوب في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : كنت انا وانت مغادرين من الأهلي بعد مباراة تعرضنا فيها للهزيمة، واثناء سيرنا بسيارتي فوجئنا بأحد ركاب اتوبيس بجوارنا يشتمنا بسبب خسارة المباراة، وإذ باحمد شوبير ينزل من السيارة ويصعد للاتوبيس وتحدث مشاجرة مع كل ركاب الاتوبيس".
من ناحية اخري ،كشف الإعلامي احمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في عدم وجود مفاوضات رسمية حتي الان بين الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقد الأخير مع النادي.
وقال شوبير: أكد لي كارتيرون في تصريح خاص انه لم يحدث أي مفاوضات او حديث بينه وبين إدارة الزمالك بشان تجديد تعاقده حتي الان ، وأضاف شوبير ان عقد كارتيرون ينتهي بنهاية يونيو المقبل.
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