شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان بيومى فؤاد: "اليوم اللى الأهلى بيخسر فيه محدش بيقرب منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان بيومى فؤاد، أن الأهلي ناديه المفضل ويشجعه بشدة ويحرص دائماً علي مشاهدة مبارياته بشكل مستمر ، مشيراً إلي أنه لا يتقبل رؤية هزيمة للفريق الاحمر في أي مباراة .

وقال بيومي فؤاد في تصريحات برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أنا أهلاوى جدا وأخويه زملكاوى وأبويه حتى الآن شاكك فيه أنه زملكاوى ومش عاوز يقول، ولا أتقبل هزيمة الأهلى واليوم ده محدش بيقرب منى".

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وأضاف ، "أكثر ما يميز النادى الأهلى أنه يستطيع العودة بعد أى انتكاسة خاصة فى فترة ما بعد رحيل مانويل جوزيه وتدريب حسام البدرى"، موضحا:"أصعب فترة عدت علينا كأهلاوية بداية تدريب حسام البدرى بعد جوزيه لأنه غير الطريقة وأصر عليه والإدارة صبرت عليه حتى أصبح مدرب متمكن ومتميز ويستحق حاليا تدريب منتخب مصر".

وطالب بيومى فؤاد الجماهير بأن ينسبوا الإنجاز لصاحبه، قائلا: إحنا عندنا حاجة مش كويسة كل واحد بيعمل حاجة بننسبها لحاجات تانية خالص، زى مثلا أمه دعياله أو ده بتاع ربنا كلنا بتاع ربنا، مؤكدا أن حسن شحاتة من أفضل المدربين وحقق 3 بطولات تاريخية مع المنتخب، موضحا: كثرة النجوم في فريق واحد لا تنجح باستمرار.

وتابع بيومى فؤاد، أن فريق بيراميدز هو أكثر الفرق التي ضايقتنى في حياتى لأنها كسبت الاهلى كتير وكذلك مدرب منتخب روسيا ضايقنى جدا بعد كل هدف يسجلوه في مصر بكأس العالم.