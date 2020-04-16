7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15/4/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها مناقشة مسئولو النادي الأهلي تخفيض 20 % من نسبة مشاركة اللاعبين، بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا. يُناقش مسئولو النادي الأهلي تخفيض 20 % من نسبة مشاركة اللاعبين، بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا. تدخل حلمى طولان المدير ألفنى لإنبى لإقناع صالح جمعة لاعب وسط الأهلى بالعودة من جديد لناديه السابق انبى بداية من الموسم المقبل، لتدعيم هجوم ألفريق بالشكل المطلوب كشف حازم إمام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق عن الثنائى الأجنبى الأقرب للرحيل عن النادى الاهلى خلال فترة الآنتقالات الصيفية القادمة عقب قرار تقليص عدد اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى . Advertisements تعرف على موعد الدورى المصرى الجديد تدرس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وضع تصور لانطلاق الدورى فى موسمه الجديد، والتأكيد على رغبة اللجنة فى استكمال هذا الموسم الذى توقف اضطراريا بسبب تفشى فيروس كورونا. تلقى اتحاد الكرة، عددا كبيرا من الخطابات من أندية القسم الثانى وعلى رأسها أندية سوهاج وأسيوط وأبو تيج وتليفونات بنى سويف وغيرها، تطالب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بإعلان إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بسبب تعليق النشاط الرياضى كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى الإسماعيلى موقف ناديه من تخفيض عقود اللاعبين خلال ألفترة الحالية. تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المقدمة من حمدى النقاز ضد ناديه السابق الزمالك.

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