شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : ساسي "بيبخل" على الزمالك .. وعواد الأقرب للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأبيض مظلوم بالنادي بسبب وجود فرجاني ساسي وطارق حامد في منطقة الوسط .

وقال خالد جلال في تصريحات تليفزيونية : "محمود عبد العزيز لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظالمينه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة"

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه حزين تجاه التونسي فرجاني ساسي خاصة أنه يمتلك قدرات كبيرة وحزين تجاهه لأنني أشعر أحيانا أنه يبخل بمجهوده على نادي الزمالك.

Advertisements وعن مركز حراسة المرمي في الزمالك ، علق خالد جلال قائلاً : "اعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم"، مضيفاً :"مع تالق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة فإن محمد عواد سيدرس الرحيل لصعوبة مشاركته". وأوضح جلال "أرفض انتقال حسام عاشور الى صفوف نادي الزمالك، فهو رمز من رموز الأهلي وعليه قبول عرض الأهلي والاعتزال داخل القلعة الحمراء".