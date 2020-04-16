شكرا لقرائتكم خبر عن راينر تسوبيل: حسام حسن أفضل مهاجم أخر 50 سنة.. وإبراهيم "عادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الألماني راينر تسويبل المدير الفني الأسبق للأهلي ان قرار رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن عن الأهلي للزمالك وقت توليه مهمة قيادة الأهلي ليس قراره.

وقال تسوبيل في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : قرار رحيل حسام حسن وإبراهيم ليس مني وانما من إدارة الأهلي وقتها ، ولم تكن رغبتي تماما رحيلهما.

ووصف تسوبيل حسام حسن بانه من أفضل المهاجمين في مصر وافريقيا أخر 50 سنة ولكن إبراهيم حسن لاعب عادي وكان يوجد لاعبين في مستواه بالاهلي وقتها، ورم هذا فانه لم يطلب رحيلهما.

وكان الإعلامي احمد شوبير قد أكد في برنامجه اليوم ان المفاوضات بين الزمالك والرجاء المغربي بشأن انتقال حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للفريق المغربي بصفة نهائية بداية من الموسم المقبل.

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وقال أحمد شوبير: إدارة نادي الرجاء المغربي تنتظر الموقف النهائي لعدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الموسم المقبل، قبل الدخول في مفاوضات نهائية كنوع من أنواع الضغط في المفاوضات.

وأضاف شوبير انه يحذر الزمالك بضرورة التفاوض مع إدارة الرجاء مبكرا حتي لا يكون فريق الزمالك تحت ضغط بسبب قرار اتحاد الكرة الموسم المقبل.

يذكر انه في حالة تفعيل نادي الرجاء بند الشراء في عقد حميد أحداد فان الزمالك سيحقق 3 مزايا من وراء تلك الصفقة، الأولي هي توفير مقابل مادي يصل إلى 26 مليون جنيه للنادي تساهم في حل أزمة السيولة وتجديد عقود اللاعبين والاستعداد لموسم الصفقات الصيفية.