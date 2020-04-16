اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المصرية اليوم الأربعاء 15 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مصطفي فتحي يتمسك بالبقاء في الزمالك ويرفض الرحيل.

مصطفي فتحي يتمسك بالبقاء في الزمالك ويرفض الرحيل

تمسك مصطفي فتحي لاعب الزمالك بالبقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل رافضا فكرة الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مصطفي فتحي يتمسك بالبقاء في الزمالك ويرفض الرحيل

أغلى 10 لاعبين في الزمالك بعد انخفاض الأسعار بسبب

كشفت الانخفاضات الكبيرة التي سجلها موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين حول العالم، عن تراجع كبير في أسعار اللاعبين العشرة الأغلى في النادى الزمالك.

أغلى 10 لاعبين في الزمالك بعد انخفاض الأسعار بسبب كورونا

 

صحيفة مغربية : كارتيرون يصر على ضم الكرتي في الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لضم المغربي وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة مغربية : كارتيرون يصر على ضم الكرتي في الزمالك

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مدافع الزمالك يحتفل بخطوبته عبر انستجرام

أعلن محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن خطوبته عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

 

مدافع الزمالك يحتفل بخطوبته عبر انستجرام

 

الزمالك يطلب حيثيات الحكم فى قضية حمدى النقاز من الفيفا رسمياً

طلب الزمالك بصورة رسمية الحيثيات الخاصة بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية حمدى النقاز، وذلك من أجل التقدم بطعن حول القرار الصادر فى المحكمة الدولية.

الزمالك يطلب حيثيات الحكم فى قضية حمدى النقاز من الفيفا رسمياً

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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