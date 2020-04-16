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14 لاعبا بالدورى المصري كسروا حاجز المليون يورو بعد صدمة انخفاض القيمة التسويقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح 14 لاعباً من بين لاعبي الممتاز في كسر حاجز المليون يورو في أخر تقييم اجراه موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين والذي جاء عقب تفشي فيروس في العالم بأكمله وأدى الى توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبالرغم من التراجعات الكبيرة في أسعار اللاعبين بمختلف أنحاء الأندية الا أن الدولى المصري رمضان صبحي واصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بقيمة سوقية وصلت الى 3.2 مليون يورو، فيما تذيل القائمة اللاعب جونيور أجايي لاعب القلعة الحمراء أيضاً.

وتفوق اللاعبون المحليون على المحترفين بالقائمة والتي ضمت بينها 9 لاعبين فيما جاء من نصيب العرب والأفارقة 5 لاعبين فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وكشفت الانخفاضات الكبيرة التي سجلها الموقع المتخصص في القيم السوقية للاعبين حول العالم "ترانسفير ماركت" عن تراجع كبير في أسعار اللاعبين العشرة الأغلى في الإيجيبشن ليج.

وبالرغم من التراجعات الكبيرة في أسعار اللاعبين بمختلف أنحاء الأندية الا أن الدولى المصري رمضان صبحي واصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بقيمة سوقية وصلت الى 3.2 مليون يورو، فيما تذيل القائمة اللاعب جونيور أجايي لاعب القلعة الحمراء أيضاً.

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