شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي ينتظر موقف أجانب الدوري المصري لحسم مصير أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المفاوضات بين الزمالك والرجاء المغربي بشأن انتقال حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للفريق المغربي بصفة نهائية بداية من الموسم المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات ببرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : إدارة نادي الرجاء المغربي تنتظر الموقف النهائي لعدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الموسم المقبل، قبل الدخول في مفاوضات نهائية كنوع من أنواع الضغط في المفاوضات لضم حميد احداد بمبلغ أقل من المتواجد في الشرط الجزائي بعقد الاعارة.

وأضاف شوبير انه يحذر الزمالك بضرورة التفاوض مع إدارة الرجاء مبكرا حتي لا يكون فريق الزمالك تحت ضغط بسبب قرار اتحاد الكرة الموسم المقبل.

يذكر انه في حالة تفعيل نادي الرجاء بند الشراء في عقد حميد أحداد فان الزمالك سيحقق 3 مزايا من وراء تلك الصفقة، الأولي هي توفير مقابل مادي يصل إلى 26 مليون جنيه للنادي تساهم في حل أزمة السيولة وتجديد عقود اللاعبين والاستعداد لموسم الصفقات الصيفية.

Advertisements

اما ثاني المميزات فيتمثل في توفير مكان لاعب أجنبي وتسويقه سريعا في إطار رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب في كل نادي الموسم المقبل، مما يسهل علي الزمالك من حل أزمة الأجانب حيث يضم 4 لاعبين داخل الفريق و3 لاعبين معارين منهم أحداد، اما ثالث المزايا فيتمثل في توفير وقت ومجهود علي نادي الزمالك في تسويق اللاعب وكذلك توفير قيمة مستحقاته المالية الموسم المقبل في حالة بقاءه بالفريق.