شكرا لقرائتكم خبر عن "أسطورتنا وأحد أفضل لاعبينا".. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد الثعلب حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم، الكابتن حازم إمام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده رقم 45، لاسيما أنه من مواليد 16 أبريل 1975.

وعلق نادى الزمالك، عبر حسابه بموقع تويتر:" عيد ميلاد سعيد لأحد أفضل لاعبينا على مدار التاريخ؛ أسطورتنا حازم إمام يُكمل عامه الـ٤٥، كل عام وأنت بخير".



نادى الزمالك

من ناحيه أخرى، برر حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحه الذي أدلى به منذ شهور ماضية بشأن اعتزاله العمل العام عقب توليه منصب عضو اتحاد الكرة المصري.

وأوضح حازم إمام خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في وقت الانتصارات والأفراح الجميع يشيد بالمسئولين ووقت الهزائم والتعثر تحد دائماً مصطلحات مرتبطة بالفساد والسمسرة وهو الأمر الذي تجنبته بقرار الابتعاد عن العمل العام".

وأتم حديثه:" عقب اخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 الجميع اتهم مسئولي اتحاد الكرة بالفساد، فلماذا لم يتم اتهام مسئولي البرازيل بهذا الأمر على سبيل المثال بعد الخسارة بسبعة أهداف على أرضها بالمونديال أمام ألمانيا".

كشف حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس المواسم الثلاثة الأخيرة له بالملاعب عقب الاعتزال بقميص الزمالك ، مضيفا أن "إدارة الزمالك خلال مواسم 2005 و2006 و 2007 كانت تضم لاعبين أقل كثيراً من قيمة وتاريخ النادي، مع كامل احترامي لهم".

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وأوضح:" كنت في حاجة برفقة زملائي الكبار في صفوف الفريق وقتها لخامات مميزة تكمل بعض النواقص في الفريق ولكن كانت إدارة الزمالك تتعاقد مع أسماء أقل من المستوى".

وتابع تصريحاته:" تدهورت النتائح بالطبع في ذلك الوقت وكانت جماهير الزمالك تتحامل علي كبار الفريق وأنا على رأسهم،وهو ما دفعني في النهاية للاعتزال".