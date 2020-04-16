شكرا لقرائتكم خبر عن «لايف» تستقل بإدارة قناة الأهلي.. وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، اجتماعا مع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة، ظهر الأربعاء، بحضور محمد كامل، الرئيس التنفيذي لشركة لايف، التي حصلت مؤخرا على حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.

تسلمت شركة لايف، خلال الاجتماع، كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة بأستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق على ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.

وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور، وتم الاتفاق على ان تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في ١٥ يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.

وجاء في الاجتماع أن هناك جلسة يعقدها مجلس أمناء القناة كل ثلاثة شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.

يذكر ان شركة لايف حصلت على حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي اسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ إنطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتى منتصف ٢٠١٦.

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