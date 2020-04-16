شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تفتقد للخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق قرارا اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني وخاصة قرار تقليص اللاعبين ألأجانب في الدوري المصري.

وقال جعفر فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الموجودة حاليا تفتقد للخبرات، وأنها جاءت لتسير الأعمال وليس لاتخاذ قرارات مصيرية تغير خريطة الكرة في مصر.

وأضاف جعفر أن القرار سيضر الزمالك أكثر من الأهلي خاصة فيما يتعلق باللاعبين من شمال أفريقيا حيث يملك الأهلي لاعبا واحدا مؤثرا هو علي معلول بينما يملك الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

فى المقابل منح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .