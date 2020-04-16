شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: أصعب لحظة في حياتي يوم ابلاغي من صالح سليم بقرار الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق ان اصعب لحظة عاشها في حياته كانت اللحظة التي اخبره فيها صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق برغبة النادي في الاستغناء عنه.

وقال علاء ميهوب في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : اجتمعنا انا وربيع ياسين مع الكابتن صالح سليم في مكتبه بحي الزمالك ، وقال لنا اتخذنا قرار بعدم وجودكما في الأهلي الموسم المقبل، وعرض علينا مباراة اعتزال او استكمال المشوار خارج الأهلي.

وأضاف ميهوب : خرجت من مكتب كابتن صالح وانا لا اتحدث وكأني في عزاء، وكنت وقتها 29 عام ولا اتخيل اني ارحل عن الأهلي ولكني كنت قادر علي العطاء فانتقلت للاوليمبي.

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وعن انتقاله للاوليمبي اكد ميهوب انه تلقي اتصل من احمد الكاس الذي كان لاعبا في الاوليمبي وقتها وعرض عليا اللعب في الاوليمبي وبالفعل وافقت لان الفريق كان يضم نجوم مثل احمد الكاس وهيثم فاروق وكلهم أصدقائي.

كما كشف علاء ميهوب نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن واقعة طريفة جمعته مع احمد شوبير نجم الأهلي السابق، عندما كانا معا في الأهلي.

وقال ميهوب: كنت انا وانت مغادرين من الأهلي بعد مباراة تعرضنا فيها للهزيمة، واثناء سيرنا بسيارتي فوجئنا بأحد ركاب اتوبيس بجوارنا يشتمنا بسبب خسارة المباراة، وإذ باحمد شوبير ينزل من السيارة ويصعد للاتوبيس وتحدث مشاجرة مع كل ركاب الاتوبيس.