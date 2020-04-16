شكرا لقرائتكم بيومى فؤاد: مش شايف حسام عاشور ينفع يروح نادى تانى.. ومزعلتش من فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان بيومى فؤاد، أن حسام عاشور مش هينفع يروح نادى تانى غير الأهلى، ومزعلتش من أحمد فتحى أنه راح بيراميدز عكس عبد الله السعيد.

وأوضح بيومى فؤاد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: الاهلى عرض على حسام عاشور عروض ممتازة ولازم ينهى حياته مع الأهلى ومينفعش يروح نادى تانى خالص".

وأكد بيومى فؤاد، أن نهاية مشوار عاشور مع الاهلى طبيعية هيلعب على مين على السولية اللى بيأدى مستوى رائع، وربنا أكرمنا بأليو ديانج يعنى محدش هيقد من دول.

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وعن رحيل أحمد فتحى، أكد بيومى فؤاد: أحمد فتحى مجاش زيه خالص منذ إبرهيم حسن، ولم أحزن على رحيله إلى بيراميدز على عكس رحيل عبد الله السعيد، حسيت أن الموضوع عادى.

وأشاد بيومى فؤاد، بالسويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى وما يقدمه من نتائج رائعة وإعطاء كل اللاعبين الفرصة للمشاركة، قائلا: "أهم ما يميز فايلر أنه بيمنح الفرص لكل اللاعبين وعكس حسام البدرى الذى يحب ويكره والدليل على كدة ما فعله مع عماد متعب وحسام غالى، مؤكدا: أنا لو مدرب وعماد مجبس رجله هيلعب.