شكرا لقرائتكم مرتضصى منصور: الزمالك له فلوس عند النقاز.. وسقف تعاقدات هتكون 5 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طريقة تناول الإعلام لقضية حمدى النقاز لاعب الفريق الهارب على حد وصفه قائلا: "احنا اللي لنا فلوس عند النقاز مش هو اللى له عندنا مستحقات".
وتسائل رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي قائلا: "مين اللي قبض عشان يصدر 3 أحكام للنقاز في أقل من أسبوع،
وأزاى الدولة تكون بتكافح في أزمة الكورونا واعلامنا مش مبطل كلام عن النقاز".
وقال مرتضى منصور: "مش هشتري لاعب بأكثر من 5 مليون جنيه، ومستقبل الزمالك هيبقي لأولاد النادي من الناشئين".
وكشف محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أصدر حكما لصالح المدافع في قضيته مع نادي الزمالك المصري.
وأكد المحامي أنيس بن ميم، قبول شكوى حمدي النقاز وتغريم الزمالك بمبلغ مليون و250 ألف دولار من قبل لجنة فض المنازعات بالفيفا.
وكان الظهير الأيسر تقدم بشكوى للفيفا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال فترة الأربع أشهر الأخيرة التي قضاها مع النادي المصري.
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