شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يعلن تفاصيل مبادرة جمعية اللاعبين المحترفين للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، تبرع الجمعية بمبلغ يقدر بـ850 ألف جنيها لصالح اللاعبين كمساهمة للتخفيف من الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: " "بالفعل قررنا التبرع بهذا المبلغ لتمويل رواتب اللاعبين المصريين في أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة". وأضاف رئيس لجنة اللاعبين المحترفين: "ما نقوم به ينبع من الشعور بمسؤولياتنا ودورنا تجاه لاعبي هذه الدرجات، نعلم ظروفهم جيدا ومدى تأثرهم من جراء الأزمة الحالية".

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