شكرا لقرائتكم بيومى فؤاد: فايلر مدرب رائع وبيلعب كل الناس وحسام البدرى بيحب ويكره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفنان بيومى فؤاد، بالسويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى وما يقدمه من نتائج رائعة وإعطاء كل اللاعبين الفرصة للمشاركة؟

وأوضح بيومى فؤاد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أهم ما يميز فايلر أنه بيمنح الفرص لكل اللاعبين وعكس حسام البدرى الذى يحب ويكره والدليل على كدة ما فعله مع عماد متعب وحسام غالى، مؤكدا: أنا لو مدرب وعماد مجبس رجله هيلعب.

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وعن أصعب فتراته كمشجع قال: أصعب فترة عدت علينا كأهلاوية بداية تدريب حسام البدرى بعد جوزيه لأنه غير الطريقة وأصر عليه والإدارة صبرت عليه حتى أصبح مدرب متمكن ومتميز ويستحق حاليا تدريب منتخب مصر".

وطالب بيومى فؤاد الجماهير بأن ينسبوا الإنجاز لصاحبه، قائلا: إحنا عندنا حاجة مش كويسة كل واحد بيعمل حاجة بننسبها لحاجات تانية خالص، زى مثلا أمه دعياله أو ده بتاع ربنا كلنا بتاع ربنا، مؤكدا أن حسن شحاتة من أفضل المدربين وحقق 3 بطولات تاريخية مع المنتخب، موضحا: كثرة النجوم في فريق واحد لا تنجح باستمرار.