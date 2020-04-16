شكرا لقرائتكم خالد جلال: محمود عبد العزيز مظلوم فى الزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأبيض مظلوم بالنادي بسبب وجود فرجاني ساسي وطارق حامد في منطقة الوسط .

وقال خالد جلال في تصريحات تليفزيونية : "محمود عبد العزيز لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظالمينه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة"

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إنه حزين تجاه التونسي فرجاني ساسي خاصة أنه يمتلك قدرات كبيرة وحزين تجاهه لأنني أشعر أحيانا أنه يبخل بمجهوده على نادي الزمالك.

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وعن مركز حراسة المرمي في الزمالك ، علق خالد جلال قائلاً : "اعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم"، مضيفاً :"مع تالق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة فإن محمد عواد سيدرس الرحيل لصعوبة مشاركته"

وأوضح جلال "أرفض انتقال حسام عاشور الى صفوف نادي الزمالك، فهو رمز من رموز الأهلي وعليه قبول عرض الأهلي والاعتزال داخل القلعة الحمراء"

وتابع المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا، إن النادي الأهلي يحتاج للاعب في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني في ظل رحيل أحمد فتحي، مضيفا "رجب بكار هو أنسب بديل لأحمد فتحي في الأهلي واعتقد أن الأهلي يقترب من إنهاء الصفقة في الوقت الجاري"