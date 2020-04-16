شكرا لقرائتكم تقارير إنجليزية: أندية البريميرليج ستطالب بإنهاء الموسم الحالى قبل بداية يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن عدد كبير من أندية البريميرليج، سوف تطالب فى الإجتماع المقرر لرابطة أندية المسابقة اليوم الخميس، عبر الفيديو، إنهاء الموسم الحالى، قبل الأول من شهر يوليو المقبل.

سيعقد رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الـ20، اليوم الخميس، إجتماع عبر الفيديو، من أجل المناقشة حول أثار فيروس كورونا، ومناقشة تاريخ نهاية المسابقة.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية" أن أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي، سوف تطالب بنهاية منافسات البطولة، قبل الأول من شهر يوليو المقبل، لأسباب حول عقود اللاعبين، حتى وأن لم يترك وقت كافي يسمح للعب جميع المباريات المتبقية.

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أضافت الصحيفة أن، الأندية تخشى حالة من الفوضى فى عقود اللاعبين، حال استمرار المنافسة بعد 30 يونيو المقبل، والبديل الوحيد هو إعلان بطلان الموسم، ولكن هذا الإقتراح قوبل بالرفض من العدد الأكبر من أندية البريميرليج.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن عن تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

يتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل توقف المنافسات، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.