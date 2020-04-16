شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء ماتويدي وروجاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن شفاء لاعبَيه دانييلي روجاني والفرنسي بليز ماتويدي من فيروس كورونا المستجد.

وكان روغاني أول لاعب في الدوري الإيطالي «سيري أ» يصاب بفيروس «كوفيد-19» في 12 مارس/ آذار فيما أُعلن عن إصابة ماتويدي حامل لقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده في 17 من الشهر الماضي.

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